مناضل فلسطيني: «ودعنا 206 شهداء هذا العام بسبب تغافل المجتمع الدولي»

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن المجتمع الدولي يصمت عن الاحتلال الاسرائيلي بصورة ملحوظة، ونتيجة لهذا الصمت ودعت فلسطين 206 شهداء هذا العام نتيجة المناوشات والمناورات التي يقوم بها الإسرئليين بين الحين والآخر.

المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية

وأكد البرغوثي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن فلسطين تعيش حالة من التوتر والتعاسة بسبب جرائم القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، حيث تفقد فلسطين يوميا عدد من أبنائها على يد هذا الاحتلال الغاشم.

الاحتلال الإسرائيلي الغاشم

وأضاف، في حديثه أن الإسرائيلين يريدون البطش بالمسجد الأقصى وتكوين الكيان اليهودي، ولهذا يجب فرض عقوبات دولية على الحكومة الاسرائيلية من أجل الحفاظ على المنطقة العربية بالكامل التي هي على وشك الانفجار حاليًا.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية عليها إنهاء الانقسام داخل فلسطين من أجل الوقوف أمام هذه الجرائم التي تريد سقوط القدس، كما يجب تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية دون الضغط على فلسطين وحدها.