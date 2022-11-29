الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مناضل فلسطيني: «ودعنا 206 شهداء هذا العام بسبب تغافل المجتمع الدولي»

الدكتور مصطفى البرغوثي،
الدكتور مصطفى البرغوثي،
ads

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن المجتمع الدولي يصمت عن الاحتلال الاسرائيلي بصورة ملحوظة، ونتيجة  لهذا الصمت ودعت فلسطين 206 شهداء هذا العام نتيجة المناوشات والمناورات التي يقوم بها الإسرئليين بين الحين والآخر.

المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية

وأكد البرغوثي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن فلسطين تعيش حالة من التوتر والتعاسة بسبب جرائم القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، حيث تفقد فلسطين يوميا عدد من أبنائها على يد هذا الاحتلال الغاشم. 

الاحتلال الإسرائيلي الغاشم 

وأضاف، في حديثه أن الإسرائيلين يريدون البطش بالمسجد الأقصى وتكوين الكيان اليهودي، ولهذا يجب فرض عقوبات دولية على الحكومة الاسرائيلية من أجل الحفاظ على  المنطقة العربية بالكامل التي هي على وشك الانفجار حاليًا.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية عليها إنهاء الانقسام داخل فلسطين من أجل الوقوف أمام هذه الجرائم التي تريد سقوط القدس، كما يجب تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية دون الضغط على فلسطين وحدها.

فلسطين مصطفى البرغوثي إسرائيل القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

«الصحة» تحذر: لا يوجد ما يسمى بكوكتيل الدواء أو حقنة البرد

«أونكتاد»: النقل البحري العالمي يتطلب استثمارات لمواجهة أزمات الإمداد مستقبلا

ضبط 23 طن أرز شعير بالغربية

السعودية تمدد أجل وديعة بـ5 مليارات دولار بالمركزى المصرى

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى المخدرات بالقليوبية

النيابة تستعجل التحريات عن سيدة تعدت على ضرتها في حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية