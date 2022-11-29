الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: لم يكن أمامنا خيار سوى إلغاء المحادثات النووية مع أمريكا

بوتين
بوتين
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 قالت موسكو، اليوم الثلاثاء، إنه لم يكن أمامها "خيار آخر" سوى إلغاء المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، حسب وكالات أنباء روسية حكومية.

وقال نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف، إن واشنطن كانت تريد مناقشة استئناف عمليات التفتيش بينما كانت موسكو لديها أولويات أخرى.

ولعب الوضع في أوكرانيا أيضا دورًا في قرار روسيا الذي جاء في اللحظة الأخيرة بإلغاء اجتماع اللجنة الثنائية، الذي كان من المقرر أن يبدأ في القاهرة اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالات الأنباء عن "ريابكوف" القول إنه "من غير المرجح عقد أي اجتماع بين الجانبين هذا العام".

الولايات المتحدة موسكو نيو ستارت النووية سيرجي ريابكوف واشنطن ريابكوف

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وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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