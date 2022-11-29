الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022.. والشروط والأوراق المطلوبة

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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مازالت خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين تحظى على نسب مشاهدة عالية منذ إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أتاحة الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات الراغبين في ضم أبنائهم لبطاقاتهم التموينية لزيادة حصصهم من السلع الغذائية المدعمة التي تمنحها الدولة للملايين من المواطنين المستحقين للدعم في كافة محافظات الجمهورية.

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

يستطيع أصحاب البطاقات التموينية تسجيل بيانات أبنائهم عبر موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط (من هنا) للحصول على حصصهم من السلع التموينية المدعمة ونقاط الخبز المقررة لكل فرد منضم لمنظومة الدعم وذلك وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة إضافة الأفراد الجدد لمنظومة الدعم.
  • كتابة رقم البطاقة التموينة بدقة.
  • إدخال بيانات صاحب البطاقة التمونية (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،…).
  • تدوين المكتب التمويني التابع له البطاقة التموينة.
  • إدخال بيانات الأطفال المراد ضمهم إلى البطاقة التموينية.
  • تدوين رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية.
  • تحميل الأوراق المطلوبة.
  • الضغط على كلمة حفظ.

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شروط ضم الأفراد الجدد للبطاقة التموينية 2022

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الشروط الواجب توافرها في الأفراد الجدد المراد ضمعم للبطاقات التوينية للحصول على حصصهم في السلع الغذائية ولعل أبرزها ما يلي:-

  • أن يكون صاحب البطاقة التموينية مستحق للدعم وفقا لبيان صافي الدخل المقدم.
  • أن يكون الأطفال من سن 6 لـ 12 سنة من واقع شهادة الميلاد.
  • أن يكون الحد الأقصى للبطتقة التموينية الواحدة 4 أفراد بما في ذلك الأب والأم ( 2 أبناء فقط).
  • يمكن للأسر الأولى بالرعاية والتي تتمتع بمعاشات شهرية من وزارة التضامن ضم 3 أطفال كحد أقصى للبطاقة الواحدة.
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الأوراق المطلوبة ضم الأفراد الجدد للبطاقة التموينية 2022

يبحث عن إضافة المواليد لبطاقة التموين والأوراق المطلوبة الملايين من أصحاب البطاقات التموينية حيث تتلخص الأوراق المطلوبة فيما يلي:-

  • صورة من بطاقة التموين.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
  • صورة من شهادات ميلاد الأطفال المراد ضمهم.
  • صافي بيان الدخل الشهري لصاحب البطاقة التموينية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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