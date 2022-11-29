الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أول تحرك برلماني بشأن اختفاء 6 مجلدات من «الوقائع المصرية»

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم إمام
ads

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، رئيس حزب العدل، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في شأن اختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية.

وأشار عبد المنعم إمام في الطلب إلى انتشار أخبار كثيرة حول اختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية من دار الكتب والوثائق المصرية، والتي أصدرها محمد علي باشا عام 1828.

وأضاف إمام: “كانت الوقائع المصرية توزع على موظفي الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات، وهي أول صحيفة عربية في الشرق الأوسط، وأُلحقت فيما بعد بالجريدة الرسمية، ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من رئيسة دار الكتب والوثائق يوضح حقيقة الأمر”.

وطالب عضو مجلس النواب الإحاطة بوجود هذه الوثائق أو اختفائها، متسائلاً عن مدى رقابة الوزارة ودار الكتب على الوثائق التاريخية الموجودة في الدار.

النائب عبد المنعم إمام مجلس النواب حزب العدل نيفين الكيلاني الثقافة مجلة الوقائع المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

شكرت الرئيس على «حياة كريمة».. فايزة فلاحة فصيحة علمت السيدات ببني سويف

وزير الصحة يوجه بوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات

تحصين 89 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

سحب 2099 رخصة مركبات بسبب «الملصق الإلكترونى»

«حماية المنافسة» يعقد اجتماعات مجموعات «الكفاءة المؤسسية» و«إنفاذ قوانين المنافسة»

الاتحاد البرتغالى يتقدم باستئناف لـ«فيفا» بسبب كريستيانو رونالدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل إسرائيل مسؤولية «إعدام الشهداء الثلاثة»