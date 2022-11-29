أول تحرك برلماني بشأن اختفاء 6 مجلدات من «الوقائع المصرية»

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، رئيس حزب العدل، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في شأن اختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية.

وأشار عبد المنعم إمام في الطلب إلى انتشار أخبار كثيرة حول اختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية من دار الكتب والوثائق المصرية، والتي أصدرها محمد علي باشا عام 1828.

وأضاف إمام: “كانت الوقائع المصرية توزع على موظفي الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات، وهي أول صحيفة عربية في الشرق الأوسط، وأُلحقت فيما بعد بالجريدة الرسمية، ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من رئيسة دار الكتب والوثائق يوضح حقيقة الأمر”.

وطالب عضو مجلس النواب الإحاطة بوجود هذه الوثائق أو اختفائها، متسائلاً عن مدى رقابة الوزارة ودار الكتب على الوثائق التاريخية الموجودة في الدار.