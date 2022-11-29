تداول 16 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 826 شاحنة و 87 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 322 شاحنة، و69 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 504 شاحنة، و18 سيارة .

و استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية 1 وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتين الحرية 2 ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2، كما تم تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة 276 شاحنة بميناء نويبع .

و يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وأيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سيناوبريدج وايلة وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1436 راكب بموانيها .