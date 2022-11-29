الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

بضائع
بضائع
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 826 شاحنة و 87 سيارة.

 وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 322 شاحنة، و69 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 504 شاحنة، و18 سيارة  . 

و استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية 1 وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتين الحرية 2 ودليلة  بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2، كما تم تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة 276 شاحنة بميناء نويبع .

 و يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وأيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سيناوبريدج وايلة وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1436 راكب بموانيها .

ميناء موانئ البحر الاحمر سفن سفينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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