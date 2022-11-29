تراجع أسعار الغاز بعد قرار روسيا عدم قطع التدفقات عبر أوكرانيا

شهدت أسعار الغاز العالمية تراجعا كبيرا، وذلك بعد قرار روسيا بعدم قطع التدفقات عبر أوكرانيا، وذلك بسبب المخاوف من أن يؤدي الطقس البارد إلى زيادة الطلب، وتراجعت أسعار عقود الغاز الآجلة القياسية بنسبة وصلت إلى 2.9%، بعد تحقيق مكاسب طفيفة.

وقررت شركة «غازبروم بي جيه إس سي» الروسية للطاقة، عدم الحد من شحنات الغاز إلى مولدوفا عبر أوكرانيا، ما خفف من حدة المخاوف بأن ذلك كان سيؤدي ربما في نهاية المطاف إلى وقف الإمدادات بشكل كامل عبر هذا المسار.

وكان عملاق الطاقة الروسي قد حذر من أنه قد يحد من التدفقات عبر أوكرانيا، وهو المسار الأخير المتبقي للغاز الروسي إلى دول غرب أوروبا، بدءاً من هذا الأسبوع، في خضم نزاع بشأن الغاز لمولدوفا، غير أنه تم حل مسألة السداد الأخيرة بين هذه الدولة الصغيرة والشركة الروسية لإنتاج الغاز.