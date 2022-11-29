تراجعت أسعار البترول، اليوم الثلاثاء، مقتربة من أدنى مستوياتها هذا العام، بسبب احتجاجات على قيود «كوفيد - 19» في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وخسر خام برنت 2.35 دولار، أي 2.8%، ليجري تداوله عند 81.28 دولار للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق أكثر من 3 في المائة إلى 80.61 دولار، أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير.

تراجع أسعار البترول بسبب اضطرابات بالصين قبيل اجتماع «أوبك +»

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.67 دولار، أي 2.18%، إلى 74.61 دولار للبرميل.

وكان قد هبط في وقت سابق إلى 73.60 دولار، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر 2021، وسجل خاما القياس، اللذان بلغا أدنى مستوياتهما في 10 أشهر الأسبوع الماضي، خسائر على مدى ثلاثة أسابيع متتالية.

وتشهد الأسواق تقلبات قبيل اجتماع مجموعة «أوبك +» مطلع الأسبوع المقبل، وفي ظل بوادر على أن مجموعة الدول السبع ستفرض سقفاً على أسعار النفط الروسي.