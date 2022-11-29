اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم باللجان النوعية بالمرج

تواصل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الثلاثاء، إعادة محاكمة المتهم محمد رجب سلامة بخلية اللجان النوعية بالمرج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل مشرف وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 2324 لسنة 2017 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.