الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم باللجان النوعية بالمرج

محكمة
محكمة
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تواصل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الثلاثاء، إعادة محاكمة المتهم محمد رجب سلامة بخلية اللجان النوعية بالمرج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل مشرف وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 2324 لسنة 2017 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر محاكمة اللجان النوعية بالمرج وجـدي محمـد عبـدالمنعم

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وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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