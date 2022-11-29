الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جلسة عرفية تنهى الخلاف بين طرفين بقرية الزملوطى فى الفيوم (صور)

جلسة عرفية بقرية
جلسة عرفية بقرية الزملوطي بالفيوم
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نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم، بالتعاون مع المحكمين العرفيين، في إنهاء الخلاف بين عائلتين، وذلك في جلسة عرفية أقيمت مساء أمس بمقر عمدية كفور النيل بين طرفين من قرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، وبإشراف العميد إسلام لطيف مأمور مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز، والفريق المعاون.

جلسة عرفية بقرية الزملوطي بالفيوم

وبحضور المحكمين العمده هاني الجندي عمدة قرية سنوفر، والعمده أحمد حمدي عمدة منشأة الجزائر، والعمده حمدي سلطان، والحاج حسين محمد عبد المتجلي، والحاج رجب رمضان بيومي، وكان الطرفان عمرو سيد أحمد محمد "طرف أول"، وأحمد محمود عبدالفضيل سليمان  "طرف ثان".

وكان الخلاف بسبب الجيرة، وبعد مداولة المحكمين تم الاتفاق على ما جاء بمحضر الجلسة  الصلح بينهما على خير، وأخذ شرط جزائي بمبلغ٢٠٠ الف جنيه على من يتعدى على الآخر.

جلسة عرفية بقرية الزملوطي بالفيوم
جلسة عرفية تنهي الخلاف الزملوطي بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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