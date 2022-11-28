«قصور الثقافة» تمحو الأمية الرقمية عبر عدد من اللقاءات التثقيفية لموظفيها

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، والإدارة العامة للمتابعة وتقييم البرامج التدريبية برئاسة الدكتورة بسنت صلاح الدين، تقديم لقاءات التثقيف الرقمي والمالي ضمن أعمال محور "بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية"، لعشرين مشاركاً من العاملين بفرع ثقافة الأقصر، والمنفذ بقصر ثقافة إسنا، وذلك فى إطار استمرار التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الثقافة.

وتضمنت اللقاءات بحث بناء المهارات وتعزيز القدرات لتنمية الريف المصري؛ ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى وتمكين المشاركين من الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في إطار بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية. لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مجتمع يعمل على سد الفجوة الرقمية بين الحضر والريف؛ وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبيئة العمل الأمر الذى يساهم في تسريع التحول الرقمي في مصر وتسخير قوة التكنولوجيا، تدعم التحول إلى مجتمع رقمي حقيقي وشامل؛ قائم على بناء مهارات العمل التنافسي، لبناء قدرات العاملين بقصور الثقافة وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين بما يتماشى مع أجندة الدولة للتحول الرقمي بكافة المؤسسات التثقيفية، ونشر وتعزيز المهارات الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي.

وكانت أقامت الهيئة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث قدم قصر ثقافة أبوقرقاص بالتعاون مع إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، محاضرة توعوية "عن مخاطر الادمان"، وذلك بمدرسة الكرم الإعدادية بأبوقرقاص، وفي إطار حملة التوعية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تناولت المحاضرة تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الطلاب، والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان، ودوره في مواجهة تلك المشكلة، وتقديم العلاج المناسب.