الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع نسبة الإشغالات فى الفنادق بنسبة 100%.. انتعاشة فى القطاع السياحى

محمد عثمان رئيس لجنة
محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر
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أكد الخبير السياحي، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر، أن مصر تعيش حالة من الانتعاش السياحي عقب قمة المناخ التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ ونجحت مصر في تنظيمها.

وأضاف عثمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نسبة الإشغالات وصلت في معظم الفنادق سواء في الأقصر أو أسوان إلى 100%، موضحا أن مصر قبلة السياحة العالمية، حيث تمتلك جميع المقومات التي تجعلها أكبر مقصد للسياحة العالمية.

وأكد عثمان أن الاحتفال بمرور 100 عام على ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون واختيار بيت الأزياء الإيطالي بيلوتشي لمدينة الاقصر ومعبد حتشبسوت من أجل الاحتفال باليوبل الذهبي، ساهم في الترويج الممتاز والرائع للموسم السياحي في مدينة الأقصر.

وأوضح عثمان أن الموسم الشتوي للسياحة المصرية رائع للغاية، حيث من المقرر أن يعوض الجميع الخسائر التي تعرض لها العاملون في القطاع السياحي خلال أزمة كورونا والحرب والروسية الأوكرانية، موضحا أن الدولة المصرية تعمل دائما على الاهتمام بدعم القطاع السياحي عبر إقامة الفعاليات الكبرى التي تجذب السياحة الخارجية.

وكانت قد طالبت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من الفعاليات الفنية التي تعقد في المناطق المختلفة في مصر للترويج للمقاصد السياحية خلال الفترة المقبلة.

وشددت على ضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للتنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار وبين وزارة الثقافة وإدارة المهرجانات السينمائية المختلفة بما يجعل تلك الفعاليات إحدى الأدوات الترويجية والتسويقية للمقاصد السياحية المختلفة.

وقالت عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إن العديد من الدول التي سبقت مصر في هذا المضمار، ولا يجب التخلف عنه في إطار المنافسة الشديدة على اقتناص أكبر عدد من السياحة بين دول المناطق.

وأشارت إلى أن دعوة شركات الإنتاج السينمائي العالمية، لاستضافتها ضمن فعاليات المهرجانات، مع إتاحة الموافقات المتعلقة بالتصوير يعد أفضل أداة للترويج بصورة منخفضة النفقات مقارنة بالحملات التسويقية أو الترويجية. 

العامة للتنشيط السياحي الأقصر أسوان مدينة شرم الشيخ وزارة السياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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