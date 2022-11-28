كارلوس كاسيميرو رجل مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، عن الفائز بجائزة رجل مباراة البرازيل وسويسرا، في الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة.

وفاز منتخب البرازيل على سويسرا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

وفاز كارلوس كاسيميرو متوسط ميدان مانشستر يونايتد ، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي البرازيل وسويسرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

"كاسيميرو" ظفر بالجائزة نتيجة أدائه في مباراة اليوم مع منتخب البرازيل أمام سويسرا التي جمعت المنتخبين، ليحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور، حيث سجل هدف المباراة الوحيد.

وبهدف كاسيميرو، تمكن منتخب البرازيل من حجز مقعدًا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 كثاني المنتخبات المتأهلة بعد فرنسا، بعدما رفع رصيده لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة.