الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

غدًا.. انطلاق منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى للرماية بالعاصمة الإدارية

الرماية
الرماية
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تنطلق غدا منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية على ميادين العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر الجاري وحتى ٤ ديسمبر.

وتحظى البطولة بحضور قوي من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 140 رامٍ ورامية من 49 دولة، وهي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو ، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة، حيث قام بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولة بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وأشار إلى تجهيز كافة الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم، والتي تضم أيضًا مسئولين من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وأفضل الرماة عالميا.

ونوه حسني، إلى أن الاتحاد المصري للرماية يسخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية، والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

اتحاد الدول اتحادات الاتحاد الدولى الاتحاد المصري للرماية الإدارية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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