تشكيل البرتغال.. رونالدو أساسيًا وبيبى يعوض دانيلو أمام أوروجواى

كشف فيرناندو سانتوس، المدير الفني لـ البرتغال، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة أوروجواي، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل، وتُنقل على قناة beIN SPORTS MAX 2.

تشكيل البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم 2022 فشهد تواجد كريستيانو رونالدو أساسيًا في خط الهجوم.

وجاء تشكيل البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - بيبي - نونو مينديز

خط الوسط: روبن نيفيز - ويليام كارفاليو - برناردو سيلفا

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

ويغيب دانيلو بيريرا عن منتخب البرتغال اليوم بسبب الإصابة.

تشكيل أوروجواي.. نونيز وكافاني يقودان الهجوم أمام البرتغال

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: سرجيو روكيت.

خط الدفاع: دييجو جودين، خوسيه ماريا خيمينيز، كواتيس.

خط الوسط: فاريلا، فريدريكو فالفيردي، ماتياس فيتسينو، رودريجو بنتانكور، ماتياس أوليفيرا.

خط الهجوم: داروين نونيز، إدينسون كافاني.