الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الأحزاب تواصل فعالياتها بالمحافظات للاستقرار على أجندة الحوار الوطنى

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى
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تواصل الأحزاب السياسية المختلفة استعداداتها للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، المزمع انطلاقها قريبًا، مع الاستمرار فى عقد جلسات نقاشية بين الأمانات بالمحافظات والمواطنين من مختلف الفئات والمناطق الجغرافية، للاستقرار على الأجندة النهائية التى سيقدمها كل حزب أثناء مشاركته فى الجلسات.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى، قد انتهى، خلال اجتماعه الـ١٤ الذى أُقيم يوم السبت الماضى، من مناقشة المحور الاقتصادى ولجانه الفرعية، كما تم البدء فى مناقشة المحور المجتمعى، المتوقع الانتهاء من مناقشته فى الجلسة المقرر عقدها نهاية الأسبوع الجارى.

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، إن مركز «الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية» انتهى من وضع جدول خاص بالجلسات النقاشية حول قضايا اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الرئيسية الثلاثة للحوار الوطنى.

وأوضح «الشهابى»، لـ«الدستور»، أن الجلسات النقاشية يحضرها أعضاء المكتب السياسى للحزب وممثلوه الذين يتحدثون باسمه فى الحوار الوطنى وفى اللجان الفرعية.

وأضاف: «لم يتبق من الجلسات إلا انعقاد اللجنة الفرعية حول الأحزاب السياسية، واللجنة الفرعية حول المحليات، التى ستعاود انعقادها بعد توقفها بسبب مؤتمر المناخ cop 27».

ولفت إلى أن انطلاق الحوار الوطنى فى التوقيت الحالى يعد أبلغ رد على اتهامات البرلمان الأوروبى بشأن عدم وجود حالة حوارية حول حقوق الإنسان فى مصر.

وتابع: «الحوار الوطنى ينقذ الحياة السياسية فى مصر بعد فترة عصيبة، لكونه يشهد تضافر كل الجهود، سواء من قِبل الحكومة أو الأحزاب أو الخبراء والمتخصصين وذوى الشأن، بجانب إشراك المواطن، وذلك من أجل الجلوس معًا، ووضع حلول لمشكلات المجتمع وبحث القضايا الراهنة بشكل تشاركى جاد يعطى مردودًا إيجابيًا ونتائج مرضية للمواطن، تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع».

وعقدت أمانة حزب «مصر أكتوبر» بمحافظة المنيا جلستها الأولى، من نحو ١٠٠ جلسة يزمع عقدها من قِبل الحزب خلال شهر نوفمبر الحالى على مستوى محافظات الجمهورية، بحضور اللواء عبدالناصر مكرم، أمين الحزب بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب ورؤساء اللجان النوعية بالمنيا. 

وشهدت الجلسة مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة بالمحافظة، فى إطار محاور الحوار الوطنى، وجاء فى مقدمتها مناقشة مشروع قانون المحليات، والمطالبة بسرعة إقراره، وكذلك مناقشة المعوقات التى تواجه المستثمرين بالصعيد.

ويواصل حزب «الغد» عقد ندواته الأسبوعية التى تناقش محاور الحوار الوطنى، مع عقد عدة جلسات نقاشية بأمانات الحزب بالمحافظات للاستماع لآراء المواطنين حولها، وإعداد أجندة خاصة، للمشاركة بها فور الإعلان عن الانطلاق الفعلى وبدء جلسات الحوار الوطنى.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، إن الحزب حريص على إعداد أجندة مقترحاته وأفكاره التى يتلقاها من الشارع والمواطنين، عبر الاستماع لمختلف وجهات النظر حول القضايا التى تم إدراجها بالمحاور الثلاثة للحوار الوطنى.

وأضاف: «الحوار الوطنى كفكرة جاء أولًا من أجل حل مشكلات المواطنين، ومن ثم يجب أن تكون للمواطن الأولوية فى تلك المناقشات، والأمانة المركزية للحزب تعكف حاليًا على تجميع كل المقترحات من أمانات الحزب بالمحافظات، لصياغة تلك المقترحات فى رؤية موحدة، تحمل رؤى وأفكار الحزب للمشاركة بها فى الجلسات».

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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