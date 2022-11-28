الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين البرازيل وسويسرا في كأس العالم

البرازيل وسويسرا
البرازيل وسويسرا
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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة البرازيل وسويسرا، في اللقاء المقام مساء اليوم الاثنين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

منتخب السامبا سيطر على مجريات الشوط الأول وسط محاولات على استيحاء من نظيره السويسري لكن دون خطورة على حقيقية على المرمين.

بدأ منتخب البرازيل الخطورة مبكرًا في الدقيقة 11 بعدما أرسل ريتشارليسون عرضية لفينسيوس جونيور، لكن دفاعات سويسرا ابعدتها من أمام يان سومر حارس الفريق.

وفي الدقيقة 26 أضاع فينسيوس أخطر فرصة في الشوط بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء تصدى لها سومر، بعد عرضية رائعة من رافينيا.

وشهدت الدقيقة 38 محاولة من فارجاس جناح منتخب سويسرا، لكن دفاعات منتخب البرازيل ابعدت الكرة من أليسون بيكر.

وأبعد سومر في الدقيقة 44 ركنية خطيرة من رافينيا.

 

موعد مباراة سويسرا والبرازيل في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة سويسرا والبرازيل في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS MAX 1.

تشكيل سويسرا أمام البرازيل في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل سويسرا أمام البرازيل في كأس العالم 2022، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: مانويل أكانجي - نيكو إيلفيدي - ريكاردو رودريجيز - سيلفان فيدمر

خط الوسط: جرانيت تشاكا - ريمو فريلير - فابيان ريدر

خط الهجوم: جبريل سو - روبن فاراجاس - بريل إمبولو

تشكيل البرازيل.. فريد وميليتاو يعوضان نيمار ودانيلو أمام سويسرا

 

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدر ميليتاو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، باكيتا

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، ريتشارليسون، رافينيا

البرازيل سويسرا التعادل السلبي كأس العالم كأس العالم 2022 بقطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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