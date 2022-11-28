الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وجوه ضاحكة.. صور طالبات مدرسة الدقهلية عقب خلع «الإسدال»

جريدة الدستور
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عرضت الإعلامية عزة مصطفى، صورًا لطالبات مدرسة نشا الإعدادية بنات في محافظة الدقهلية، بعد أن خلعن زي "الإسدال" الذي فرض عليهن قبل 5 سنوات كزي مدرسي.

وظهرت الطالبات خلال الصورة التي عرضتها عزة في برنامج "صالة التحرير" على شاشة "صدى البلد"، وهن يلعبن التمارين خلال الطابور الصباحي، وكانت وجوهههن ضاحكة.

 

زي الإسدال بمدرسة الدقهلية تبرع به رجل أعمال.. تعرف على تفاصيل القصة (فيديو)

 

كانت الطالبات يرتدين الزي المدرسي المتعارف عليه، والمتمثل في جيب، وبلوزة، وحجاب، وفي صورة أخرى ظهرت إحدى الطالبات ترتدي النقاب، والذي ينم عن إرادتها الشخصية، بعكس الإسدال الذي فرض عليهن.

يذكر أن الكاتب الصحفي رفعت فياض، الخبير في شئون التعليم، كشف في تصريحات سابقة، أن المدرسة فرضت الإسدال على الطالبات بعد أن تبرع به أحد رجال الأعمال منذ عام 2017، وكشف أن وزير التعليم شكّل لجنة على مستوى الوزارة، لتذهب إلى المدرسة وتكشف عن حقيقة الموضوع.

 

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