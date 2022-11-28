سرطان ينهش.. زيادة ربع مليون نسمة في 56 يوما: مصر الأولى عربيا (إنفوجراف)

توغلت الزيادة السكانية في مصر ووصلت إلى مكانة خطيرة، جعلتها تحتل المركز الأول الثالث إفريقيًا، والرابع عشر عالميًا، في تعداد السكان، ممثلة بذلك أزمة كبيرة من شأنها التهام كافة التأثيرات الإيجابية التي تقوم بها الدولة يومًا بعد يوم.

إذ وصل إجمالي عدد سكان مصر إلى الساعة التي سُطر فيها هذا التقرير إلى 104261768نسمة، وذلك حسب أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ولمعرفة كيف يسير قطار الزيادة السكانية في مصر بشكل متهور، يكفي أن نعلم أنه في خلال أقل من شهر واحد "56 يومًا فقط " زادت الكثافة السكانية بمعدل 250 ألف نسمة.

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

وجاءت محافظة القاهرة من حيث عدد السكان في المرتبة الأولى بعدد 10.192.915نسمة، تلتها محافظة الجيزة بتعداد 9.443.834، ثم محافظة الشرقية بتعداد 7.850.626، ومحافظة شمال سيناء جاءت في المرتبة الأخيرة بتعداد 450.531 نسمة.

إنفوجراف “الدستور”

وحسب إحصائية البنك الدولي عام 2021 جاء تعداد الذكور 5170286200، بينما وصلت نسبة الإناث إلى 49.50 % من تعداد السكان.

المصدر: البنك الدولي

المصدر: البنك الدولي

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية، كما أنها في مصر تعادل حجم الزيادة السكانية في 27 دولة أوروبية خلال ثلاثين عامًا، أما فيما يتعلق بالناتج المحلى فهو لا يفي بالاحتياجات المزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج".

ليس هذا فقط بل قد ذكر تقرير صادر من هيئة الأمم المتحدة في يوليو 2022 أنه سيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان (جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وجمهورية تنزانيا المتحدة).

وقد واجهت مصر تحدي القضية السكانية باتخاذها عدد من الإجراءات مثل إطلاقها للعديد من المبادرات التي تتصدى لهذا الأمر اشتركت فيها وزارات عدة مثل وزارات الصحة والتضامن والتنمية المحلية.

إذ قررت الحكومة عدم ضم الطفل الثالث لدعم بطاقات التموين في المواليد الجدد، كما سيجري منع ضم أكثر من 3 أطفال فى برنامج "تكافل وكرامة"، كذلك تم إطلاق حملة "2 كفاية"، في سبتمبر من العام الماضي، وذلك بشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واستهدفت الحملة الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل مستهدفاً 1.148.861 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عامًا.

“إنفوجراف الدستور”

كما جرى تنفيذ مليونين و413 ألفًا و390 زيارة من حملة طرق الأبواب، وذلك منذ انطلاق الحملة في يناير 2019 وحتى الآن، كما جرى تحويل 369 ألفا و668 سيدة، لتلقي خدمات تنظيم الأسرة، على مستوى الـ 10 محافظات، للحث على تنظيم الأسرة، فضلًا عن نشر المثقفات المجتمعيات على مستوى المحافظات المستهدفة بالتعاون مع 100 جمعية أهلية، بتكلفة تتخطى 100 مليون جنيه.

كذلك أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات الصحة الإنجابية، بالمجان لـ 6 ملايين و350 ألف و330 منتفعة، بـ25 محافظة وذلك من خلال حملة "حقك تنظمي" وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية لدعم وتنمية الأسرة المصرية.