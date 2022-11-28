الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسعة 600 متر يوميًا.. محافظ بورسعيد يتفقد محطة رفع ومعالجة الرضوان

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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 تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، محطة رفع ومعالجة الرضوان بجنوب بورسعيدالتي تعمل بسعة 600 متر يوميا، وتخدم قرية الرضوان بجنوب بورسعيد، وضمن 3 محطات رفع ومعالجة تم إنشاؤها لخدمة قرى الفتح والرضوان والعاشر من رمضان، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب وعدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة الجنوب شهدت عدة مشروعات لإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي، إلى جانب محطة رفع المياه العكرة في بورسعيد ومحطات المعالجة في مناطق الفتح والعاشر والرضوان، ومحطة الصرف الصحي في منطقة النورس وشملت محطة رفع وخط طرد بتكلفة 90 مليون جنيه وامتدت مظلة الإصلاح والصيانة لتشمل محطة المعالجة في منطقة أم خلف ومحطة الرفع في منطقة الكاب، كما تم تنفيذ مشروع لإنشاء شبكة انحدار لخدمة 250 منزلًا بأم خلف وشبكة صرف صحي لخدمة 120 عمارة إسكان اجتماعي بجنوب بورسعيد، وخط انحدار صرف صحي لخدمة محطة محولات الرسوة وتم توصيل شبكة الصرف الصحي لمحطة تسمين الماشية بالحظائر الجديدة جنوب بورسعيد وإحلال وتجديد محطة الصرف الصحي s1  ورفع 1 والاستثمار جنوب بورسعيد وفصل الصرف الصناعي للاستثمار عن  محطة 10 اس، وذلك لتقديم خدمات جيدة لقاطني هذه المناطق.

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وتعمل محطة رفع ومعالجة الرضوان بطريقة المعالجة بالتهوية الممتدة والمحمأة النشطة التقليدية، وتتكون من محطة رفع وتحتوي على 3 طلمبة و2 وحدة معالجة منفصليين سعة الوحدة 300 متر يوميا، ومولد كهربائي قدرة 137 كيلو وتم تشغيلها في 2019.

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مدخل منطقة بحر البقر بجنوب بورسعيد بجوار محطة رفع بحر البقر، الذي شهد تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، ضمن خطة الارتقاء بالطرق والمحاور في حي الجنوب، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، وعدد من الجهات التنفيذية القائمة على تنفيذ المشروع.

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وأشار محافظ بورسعيد إلى أن مدخل منطقة بحر البقر يشهد تطوير للمرة الأولى من نوعه،  ويأتي ضمن عدد من المشروعات القومية العملاقة التي شهدها حي الجنوب وعلى رأسها تنفيذ محطات رفع الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق.

وأكد اللواء عادل الغضبان أنه تم تطوير مدخل منطقة بحر البقر لتحقق الواجهة الحضارية والجمالية في هذه المناطق، فضلا عن تيسير الحركة من وإلى قرى الجنوب، وذلك بعد أن كان مهملا لفترة طويلة، منوها بأن قرى الجنوب أصبحت تشهد تطورا غير مسبوق في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالارتقاء بحياة المواطنين في كافة المناطق وإقامة خدمات تليق بالمواطن وتوفر له كافة سبل الراحة.

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احلال وتجديد 90 مليون الأجهزة التنفيذية اجتماعى الأجهزة التنفيذي

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