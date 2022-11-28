ندوة شعرية بجامعة الأزهر لـ«علاء جانب» بقاعة الاحتفالات بكلية التربية بالقاهرة

تقيم كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور خالد عرفان عميد الكلية ندوة شعرية للطلاب والطالبات، بمختلف كليات الجامعة، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بحضور الدكتور علاء جانب مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية ووكيل كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، والحائز على جائزة أمير الشعراء من أبوظبي في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي ذلك في إطار النشاط الثقافي الكبير الذي تحرص عليه جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

في سياق أخر، أشادت الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بالجهود المبذولة من أقسام الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكليات الطب بجامعة الأزهر، مؤكدة أنها فرصة لتبادل الخبرات بين الأطباء وبعضهم البعض، وأكدت عميدة الكلية خلال كلمتها في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لأقسام الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكليات الطب بنين وبنات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، على فضل وأهمية العلم وطلبه والسعي في تحصيله.

وأشارت إلى أن هذا الحدث العلمي يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بالتعاون بين الزملاء الأعزاء الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط.

كما أشارت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي العاشر لأقسام الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكليات الطب بجامعة الأزهر يعد فرصة كبيرة للوحدة والتكامل والتعاون ومزج الخبرات وإثراء المعلومات، وهذا واقع جميل لمسناه فى الفترة الأخيرة في ظل القيادات الحكيمة الواعدة والرغبة في التطوير في جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية.