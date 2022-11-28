«جرعة مخدرات» تنهى حياة شاب فى مدينة بدر

لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه فى أحد الشوارع بمدينة بدر نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قسم شرطة بدر، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بسجده، كما عثر على آثار مواد مخدرة بجواره.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وارجعوا سبب الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.