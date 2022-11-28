الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جرعة مخدرات» تنهى حياة شاب فى مدينة بدر

جثة
جثة
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لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه فى أحد الشوارع بمدينة بدر نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

وكان قسم شرطة بدر، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بسجده، كما عثر على آثار مواد مخدرة بجواره.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وارجعوا سبب الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدينة بدر قسم شرطة بدر جثة شاب

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الكيل بألف مكيال

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