الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صحة البرلمان»: مصر تمتلك مقومات كبيرة فى ملف السياحة العلاجية

محمد سليم
محمد سليم
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أكد الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس، أن مصر تمتلك مقومات كبيرة متعددة في ملف السياحة العلاجية، معلنًا اتفاقه مع تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، التى أعلن فيها أن ملف السياحة الصحية أو العلاجية لم يأخذ اهتمامه وعلى فترات طويلة كانوا يحاولون تنشيط هذا الملف المتعلق بالسياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن ملف السياحة الصحية يتصدر الاهتمامات والأولويات في الفترة الحالية.

وأشار "سليم"، في بيان له أصدره اليوم، إلى اتفاقه مع تأكيد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن مصر كانت منفذًا لتقديم هذه السياحة العلاجية وكان معظم دول الخليج تأتي لمصر، فضلًا عن عدد كبير من مواطني السودان والدول الإفريقية يأتون للعلاج، وتأكيده على أهمية وجود مؤسسة قومية ممثلة في مجلس الوزراء تتابع ملف السياحة العلاجية.

- وجود مؤسسة لمتابعة ملف السياحة العلاجية سيجعل مصر مقصدًا للسياح

وأكد عضو مجلس النواب، أن وجود مؤسسة لمتابعة ملف السياحة العلاجية سيجعل مصر واحدة من أهم دول العالم التي يتوافد إليها السياح من مختلف دول العالم من أجل التمتع بخدمة السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من أماكن السياحة العلاجية داخل مصر، والتى يحرص العديد من سياح العالم على زيارتها. 

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تحقيق نجاحات كبيرة فى ملف السياحة العلاجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن وجد كيان مستقل للسياحة العلاجية فى مصر سيكون له دوره فى متابعة ملف السياحة العلاجية لإزالة كل العقبات وتسهيل الحصول على هذه الخدمة، خاصة أننا نملك المقومات الطبيعية والبشرية فى كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بالسياحة العلاجية. 

وطالب الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لكل من يريد الاستثمار فى مجال السياحة العلاجية لتشجيع المستثمرين فى القطاعين السياحي والصحي بإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى هذا القطاع الواعد، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف سيكون له دوره الكبير فى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة لمختلف التخصصات الطبية والسياحية. 

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