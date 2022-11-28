الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد التعادل مع إسبانيا.. فرص ألمانيا فى التأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
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انتزع منتخب ألمانيا تعادلًا صعبًا مع إسبانيا بهدف لمثله في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

تقدم ألفارو موراتا لصالح إسبانيا في الدقيقة 62 من عمر المباراة قبل أن ينجح نيكلاس فولكروج في إدراك التعادل بالدقيقة 83 من عمر المباراة.

وكان منتخب كوستاريكا قد حقق فوزًا مفاجئًا على منتخب اليابان بهدف دون رد في المجموعة ذاتها لتشتعل المنافسة على بطاقتي التأهل.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب كوستاريكا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، بينما يواجه منتخب إسبانيا نظيره الياباني.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط ثم منتخب اليابان ثانيا برصيد 3 نقاك ثم كوستاريكا بنفس الرصيد وأخيرًا ألمانيا برصيد نقطة واحدة.

حظوظ منتخب ألمانيا في التأهل لدور الـ16 بكأس العالم

لم يعد أمام منتخب ألمانيا بديل سوى الفوز على كوستاريكا في الجولة الأخيرة من أجل الصعود للدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم، وذلك وفقًا لحسابات المجموعة.

ويحتاج منتخب ألمانيا للفوز على كوستاريكا في الجولة الأخيرة وانتصار إسبانيا على اليابان.

كما أنه في حال انتصار ألمانيا على كوستاريكا وتعادل اليابان مع إسبانيا، يتأهل منتخب الماكينات بشرط التفوق على الفريق الياباني بفارق الأهداف.

أما في حالة تعادل ألمانيا أو الخسارة أمام كوستاريكا يودع منافسات البطولة بشكل رسمي دون انتظار باقي النتائج.

منتخب المانيا منتخب اسبانيا كأس العالم مباراة المانيا واسبانيا مونديال قطر 2022

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