الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب غانا: أتمنى عدم الحصول على غرامة بعد تصريحاتى «الوقحة» عن رونالدو

أوتو أدو المدير الفني
أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا
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يعتقد أوتو أدو، المدير الفني لمنتخب غانا، أن تصريحاته بشأن التحكيم في مباراة فريقه ضد البرتغال فيما يتعلق بركلة جزاء كريستيانو رونالدو لم تكن مهذبة ووصفها بـ"الوقحة" مقدما اعتذاره بشكل علني.

 

وكان منتخب غانا قد تعرض للخسارة في مباراته المثيرة أمام البرتغال بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

 

وهاجم أدو حكم المباراة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح رونالدو حيث رأى أنها ركلة غير صحيحة.

 

واعتذر أوتو أدو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد ضد كوريا الجنوبية عما قاله.

 

وأوضح "حتى هذه اللحظة لم نحصل على أي إجابة من الفيفا وربما يمكنني استخدام هذه المرحلة الآن للاعتذار".

 

وأضاف " لقد كانت التصريحات وقحة بعض الشيء لكنني كنت عاطفيًا للغاية بعد المباراة، آمل ألا أحصل على غرامة".

 

كما نفى التقارير التي تفيد بأن الاتحاد الغاني لكرة القدم قدم التماسًا إلى فيفا بشأن التحكيم في مباراة البرتغال. 

منتخب غانا مباراة غانا والبرتغال كريستيانو رونالدو منتخب كوريا الجنوبية مونديال قطر 2022

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مدرب غانا: أتمنى عدم الحصول على غرامة بعد تصريحاتى «الوقحة» عن رونالدو

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