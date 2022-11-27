تم حجبها عن التداول بالأسواق.. ضبط 35 طن أرز شعير بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بحملة تموينية بالدلنجات من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذالك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد حسام البدرى رئيس مباحث التموين والمحاسب أحمد جميل عقدة مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بالدلنجات،عن ضبط 35 طن أرز شعير تم تجميعهم لحجبهم عن التداول بالأسواق كسلعة استراتيجية وتم التحفظ على الكمية و توريدها إلى المضارب الحكومية.

تم التحفظ على المضبوطات، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.