وزير التعليم يتعهد بالإجابة على 5 أسئلة طرحتها إحدى أولياء الأمور

وعد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بالإجابة على جميع التساؤلات التي تطرق على أذهانهم، استجابة لإحدى أولياء الأمور تدعي هبة علام.

وكانت هبة علام طرحت 5 أسئلة عبر جروب مستقبل أولادنا قائلة: “أسئلة نتمنى الحصول على إجابة لها غدا فى المؤتمر الصحفي للثانوية العامة”، وهي كالآتي:

١/ فى ظل العجز الصارخ فى عدد المعلمين كيف سيتم توفير معلمين (ثانوية عامة) على دراية بالمنهج لتصحيح الأسئلة المقالية طبقا للتصريح بأنه سيكون هناك 3 معلمين لتصحيح السؤال المقالي الواحد؟



٢/ التعبير وال writing فى اللغة الأولى والثانية كيف سيكون الإجابة عليهم (short essay) إجابة سطرين ثلاثة؟

٣/ ما هو عدد الأسئلة فى كل مادة بعد عودة الأسئلة المقالية لان صعب يكون نفس عدد الأسئلة فى نفس وقت زمن الإجابة؟

٤/ هل سيتم نزول نموذج اجابة لكل مادة بعد الامتحانات؟

٥/ فى حالة تظلم الطالب هل سيطلع على ورقة الأسئلة الخاصة به ليعرف ماذا كان السؤال إللى مجاوب عليه؟

واختتمت خلال رسالتها للوزير عبر جروب مستقبل اولادنا: “رجاء من حضرتك د/رضا تجربة تصحيح الأسئلة المقالية بطريقة ال Rubrics على امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي أولا قبل تطبيقه فى سنة مصيرية تحدد مستقبل الطالب كالثانوية العامة فقد عاني اولادنا طوال العاميين الماضيين وتم ظلمهم ولا نريد تكرار ذلك مرة أخرى”.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم تستعد لعقد مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي وإعلان المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.