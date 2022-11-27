الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإفراج عن 120 ألف طن «ذرة وصويا» بـ62 مليون دولار

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
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أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وقال "القصير" إنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 120 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 62 مليون دولار، مضيفا أن الإفراج شمل 79 ألف طن من الذرة بحوالي 28 مليون دولار وحوالي 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 29 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 24 نوفمبر 2022) 876 ألف طن منها 611 ألف طن ذرة، 265 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 432 مليون دولار.

وأكد أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، موضحا أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.

وزير الزراعة الإفراج غاز الكلور الف الذرة والصويا مليون

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