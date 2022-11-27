كأس مصر.. كريم فؤاد يمنح الأهلى التقدم والمقاولون العرب يتعادل

منح كريم فؤاد التقدم لصالح الأهلي في شباك المقاولون العرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 68 من عمر المباراة بعد تمريرة من محمد فخري إلى كريم فؤاد يمين منطقة الجزاء الذي سدد كرة أرضية قوية لتسكن الشباك.

وتمكن فريق المقاولون العرب من إدراك التعادل في الدقيقة 76 عن طريق جون أوكولي بعد كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء عن طريق عمر فتحي لتصل إلى جون أوكلي الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

