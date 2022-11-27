الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس مصر.. كريم فؤاد يمنح الأهلى التقدم والمقاولون العرب يتعادل

كريم فؤاد
كريم فؤاد
ads

منح كريم فؤاد التقدم لصالح الأهلي في شباك المقاولون العرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 68 من عمر المباراة بعد تمريرة من محمد فخري إلى كريم فؤاد يمين منطقة الجزاء الذي سدد كرة أرضية قوية لتسكن الشباك.

وتمكن فريق المقاولون العرب من إدراك التعادل في الدقيقة 76 عن طريق جون أوكولي بعد كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء عن طريق عمر فتحي لتصل إلى جون أوكلي الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.
 

كريم فؤاد الاهلى المقاولون العرب كاس مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

الصف الثالث الإعدادي.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«مليونا جنيه غرامة العروض الوهمية».. انتهاء تخفيضات الجمعة البيضاء غدًا

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

بروتوكول تعاون بين شركة «دل تكنولوجيز» ومركز أسوان للقلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

لواء.حمدى البطران

تهميش الثقافة

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»