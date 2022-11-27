لـ«المصريين بالخارج».. تقسيط تذاكر الطيران والرحلات السياحية لعملاء البنوك الوطنية

واصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الجالية المصرية بالرياض وشرق المملكة العربية السعودية، لقاءاتها في أولى زياراتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية مباشرة، باستعراض عدد من الخدمات التي تم تخصيصها للمصريين بالخارج، وذلك من جانب وفد لممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بتلبية احتياجات المصريين بالخارج.

تضمن الوفد عددا من ممثلي البنوك المصرية الوطنية الذين استعرضوا خلال اللقاء كافة المميزات والأوعية الإدخارية والخدمات المخصصة للمصريين بالخارج، معربين عن سعادتهم لوجودهم ضمن الوفد المرافق لوزيرة الهجرة للقاء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية لبحث التعاون مع الجالية المصرية بالسعودية وبحث سبل تلبية احتياجاتهم.

ومن جانبه، أعلن ممثل بنك مصر عن افتتاح أول فرع للبنك بالرياض خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣، مشيرا إلى أنه تم تخصيص منتجات للمصريين بالخارج ببنك مصر مثل "حوالتي" لتحويل الأموال من الخارج ويقوم بالتحويل من العملة الأجنبية للعملة المصرية بسعر البيع وهذا سعر مميز، مضيفا أن بنك مصر يوفر خدمة الحصول على قرض تمويل عقاري للمصريين بالخارج، حيث إنه من الممكن أن يتقدم المصري المقيم بالخارج للحصول عليه وفقا للآتي:

أولا: القروض بضمان أوعية ادخارية:

- يمنح القرض لعميل البنك صاحب الوعاء الادخاري الأصلي أو للولي الطبيعي أو للواهب.

- يمنح القرض لعملاء البنك من الأفراد المصريين أو الأجانب أصحاب الأوعية الادخارية بالجنيه المصري بأنواعها، (شهادات – ودائع – حسابات التوفير) فقط كما يتم منح التسهيل بالجنيه المصري فقط (لا يتم المنح بضمان حساب يوم بيوم)

- يتم المنح بنسبة 80% من الوعاء الادخاري الضامن.

- أكبر نسبة تمويل تصل لنسبة 100% من قيمة الوحدة السكنية محل التمويل.

- أكبر قيمة تمويل تصل لمبلغ 50 مليون جم.

- أطول فترة سداد تصل لمدة 15 عاما.

- مصاريف إدارية 1% من قيمة التمويل.

ثانيا: القروض بضمان شخصي:

- أكبر قيمة تمويل تصل إلى 5 مليون جم.

- أطول فترة سداد تصل لمدة 15 عام.

- أكبر نسبة تمويل تصل لنسبة 80% من قيمة الوحدة السكنية محل التمويل.

- يتم التأمين على العميل ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي يتحملها مصرفنا.

- سعر عائد تنافسي مقارنه بباقي البنوك.

- مصاريف إدارية 2% من قيمة التمويل.

وجاءت المستندات المطلوبة كما يلي:

1 . صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للعميل والضامن

2 . صورة من جواز السفر الخاص بالعميل سارٍ.

3 . صورة معتمدة من عقد العمل

4 . عقد إيجار للإقامة/ ما يثبت عنوان الإقامة بالخارج



5 . فاتورة تليفون محمول عن آخر 3 شهور

6 . ما يثبت مدة الإقامة بالخارج (حد أدنى لمدة الإقامة بالخارج عاميين متتالين على الأقل)

7 . كشف حساب بنكي موضح به الدخل الشهري المحول للعميل لآخر 3 أشهر

• المستندات المبدئية المطلوبة للوحدة السكنية:

1 . سند ملكية البائع.

2 . تراخيص البناء

3 . شهادة تصرفات عقارية

4 . أي مستندات اخري يطلبها قطاع الشئون القانونية

ويتم التواصل مع العميل من خلال البريد الالكتروني الخاص به.

- يتم استيفاء المستندات الخاصة بالوحدة السكنية من خلال أحد الأشخاص المقيميين داخل جمهورية مصر العربية.

- سيتم توفير المستندات الخاصة بالحصول على التمويل بالموقع الالكتروني للبنك.

كما أعلن ممثل بنك مصر عن توفير منتجات للمصريين بالخارج لتمويل الرحلات السياحية وتذاكر الطيران، من خلال البرنامج الآتي:



• أصحاب الأوعية الادخارية



الشروط العامة لمنح التمويل:



• الحد الأدنى للعمر 21 عاماً

• الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى 500 ألف جنيه

• نسبة التمويل تصل إلى 100%.

• الحد الأقصى لمدة التمويل تصل إلى 120 شهر.



من خلال توفير المستندات الأساسية المطلوبة: -



• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

• عرض أسعار للرحلة معتمد من شركة السياحة او الفندق او شركة الطيران

ولاصحاب بطاقات بنك مصر الائتمانية:

تم إتاحة خدمة التقسيط بالبطاقة بدون فوائد لتلبية احتياجات مختلف العملاء من كافة القطاعات وفيما يلي تفاصيل العرض:

مدة التقسيط ٦ أشهر بحد أدنى ٥٠٠ جنيه مصاريف ادارية ٤٪؜

مدة التقسيط ١٢ شهرا بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه مصاريف ادارية ٧٪؜

مدة التقسيط ١٨ شهرا بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه مصاريف إدارية ١٠٪؜

مدة التقسيط ٢٤ شهرا بحد أدنى ٣٥٠٠ جنيه مصاريف إدارية ١٣٪؜

مدة التقسيط ٣٦ شهرا بحد أدنى ٥٠٠٠ جنيه مصاريف إدارية ١٨٪؜

• مع العلم ان التقسيط يتم من خلال مركز الاتصال الخاص ببنك مصر 19888

كما قدم ممثلو البنك الأهلي وبنك القاهرة العروض المقدمة والتيسيرات لكافة العملاء ، ورقم الخط الساخن لبنك القاهرة 1699

والرقم الساخن المختصر للبنك الأهلي 19632

وأوضح ممثلا بنكي الأهلي والقاهرة أن العروض بكل تفاصيلها متاحة على موقع البنكين إلكترونيا.