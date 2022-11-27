السفير البابوي بمصر يحتفل بعيد سيدة الأيقونة العجائبية بالإسكندرية

احتفل مساء أمس، سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بعيد الأيقونة العجائبية، وذلك بكنيستها، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وممثلي الكنائس، وبعض الشخصيات العامة.

استقبل الاحتفال الأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين بالإسكندرية، حيث عبر عن سعادته بهذا العيد، لما يمثله من أهمية للشعب السكندري.

وفي كلمة العظة، تكلم المطران نيقولاس هنري حول السيدة العذراء، التي كانت تعلم السيد المسيح عيش الطبيعة البشرية، التي جاء ليخلصها، مشيرًا إلى ضرورة أهمية اكتشاف الأمور الهامة في حياتنا.

وأكد السفير البابوي أهمية أن نعيش قديسين على الأرض، بتواضعنا، وسلوكنا، داعيًا الجميع من أجل بدء سنة جديدة على مثال يسوع، مريم.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، صوم الميلاد المجيد وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023.



وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

