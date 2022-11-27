الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 10 سنوات غيابيا لتباعين لسرقة عامل بشركة الغاز بالإكراه فى الإسكندرية

محكمة
محكمة
ads

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة، بمعاقبة تباعين بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات، لاتهامها بسرقة عامل بشركة غاز طبيعى بالإكراه. صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار مصطفي محمد عبد اللطيف، والمستشار أحمد محمد عزت.


وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 6915 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،  إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، ببلاغ يفيد قيام المتهمين  بالتعدي علي المجني عليه ' م.ا.ع" وسرقته  بدائرة القسم.


وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك إلى أنه عقب دلوف المجني عليه "م.ا.ع" عامل بشركة غاز،  إلي الشقة محل سكنه، فوجئ بقيام المتهمين "ح.ع.م" تباع و"ح.م .ا" تباع بالتعدي علي المجني عليه بالضرب وجذبه أرضا، واستولوا علي حقيبة منقولاته بعد أن شلوا حركته، وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل من " م.م.ش" و " ج.ح.ال" والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل من " ر.م.ر" و " أ.م.ر" و" م .ه.ع"، بعد اتهامهم بسرقة سائق سيارة نقل بالإكراه ، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد العكاوي، والمستشار أمام محمد الصيرفي وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.


كانت قد القضية رقم 14 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغ بسرقة سيارة محملة بكميات من الأسمدة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان ، إلى أنه حال سير المجني عليه "م.ج.ا" سائق السيارة النقل الثقيل قيادته متوجة بالحمولة علي السيارة بالطريق العام ، طلب منه المتهم الأول "م.م.ش" توصيله في طريقه الا أنه فوجئ بباقي المتهمين كل من " ج.ح.ال" و " ر.م.ر" و " أ.م.ر" و" م .ه.ع"  يشهرون الأسلحة البيضاء في وجهه، واستولوا علي السيارة والأسمدة المملوكة لشركة الأسمدة، وهاتفه المحمول ومبلغ مالي.

وقاموا بإنزاله من السيارة وعصب عينيه وتقييده واحتجازه حتي الانتهاء من سرقة الأسمدة وعقب الإبلاغ عن الواقعة وتحرير محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية.

أحداث القضية اتهامه إسكندرية إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية السجن 10 سنوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

بدء العمل فى أكبر مشروع لتغطية مصرف السيل بأسوان

إحالة أوراق 5 متهمين فى «خلية مصر الجديدة» للمفتى

غلق 12 منشأة وضبط 797 حالة إشغال متنوعة خلال حملات بأحياء الإسكندرية

مثال يحتذى به.. مُنتدى شباب العالم يستعرض رحلة نجاحه في قمة فوربس

المخرج جوادانيينو يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

لواء.حمدى البطران

تهميش الثقافة

القس. رفعت فكرى

الزواج الإنجيلى

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»