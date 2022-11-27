السجن 10 سنوات غيابيا لتباعين لسرقة عامل بشركة الغاز بالإكراه فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة، بمعاقبة تباعين بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات، لاتهامها بسرقة عامل بشركة غاز طبيعى بالإكراه. صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار مصطفي محمد عبد اللطيف، والمستشار أحمد محمد عزت.



وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 6915 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، ببلاغ يفيد قيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه ' م.ا.ع" وسرقته بدائرة القسم.



وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك إلى أنه عقب دلوف المجني عليه "م.ا.ع" عامل بشركة غاز، إلي الشقة محل سكنه، فوجئ بقيام المتهمين "ح.ع.م" تباع و"ح.م .ا" تباع بالتعدي علي المجني عليه بالضرب وجذبه أرضا، واستولوا علي حقيبة منقولاته بعد أن شلوا حركته، وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل من " م.م.ش" و " ج.ح.ال" والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل من " ر.م.ر" و " أ.م.ر" و" م .ه.ع"، بعد اتهامهم بسرقة سائق سيارة نقل بالإكراه ، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد العكاوي، والمستشار أمام محمد الصيرفي وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.



كانت قد القضية رقم 14 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغ بسرقة سيارة محملة بكميات من الأسمدة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان ، إلى أنه حال سير المجني عليه "م.ج.ا" سائق السيارة النقل الثقيل قيادته متوجة بالحمولة علي السيارة بالطريق العام ، طلب منه المتهم الأول "م.م.ش" توصيله في طريقه الا أنه فوجئ بباقي المتهمين كل من " ج.ح.ال" و " ر.م.ر" و " أ.م.ر" و" م .ه.ع" يشهرون الأسلحة البيضاء في وجهه، واستولوا علي السيارة والأسمدة المملوكة لشركة الأسمدة، وهاتفه المحمول ومبلغ مالي.

وقاموا بإنزاله من السيارة وعصب عينيه وتقييده واحتجازه حتي الانتهاء من سرقة الأسمدة وعقب الإبلاغ عن الواقعة وتحرير محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية.