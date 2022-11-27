الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رغم استنفاد المدة.. استمرار عضوية «الدستورية العليا» في مؤتمر الهيئات القضائية الإفريقي

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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أعلن مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقي في دورته السادسة، استمرار عضوية المحكمة الدستورية العليا المصرية، في المكتب التنفيذي للمؤتمر رغم استنفاد المدد المقررة لعضويتها في المكتب.

وقال المستشار الدكتور طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا -المتحدث باسمها، في بيان اليوم الأحد، إن المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، ترأس اليوم أولى جلسات المؤتمر المقامة حاليا بالمملكة المغربية، بمشاركة 42 هيئة دستورية إفريقية، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالقضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن الجلسة تناولت مناقشة الدساتير الوطنية وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن قرار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقي - التابع للاتحاد الإفريقي- باستمرار عضوية المحكمة الدستورية العليا المصرية، في المكتب التنفيذي للمؤتمر، يأتي تقديرا للدور الريادي للمحكمة المصرية، على المستوى الإفريقي.

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