الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 19 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن
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شنت إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها بعزبة السناطي، من ضبط كمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 مقدارها عدد 256 شيكارة أرز شعير أوزان مختلفة، بإجمالي كمية مقدارها 19 طنًا تقريبًا مجمعة ومخزنة داخل مخزن بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم (13332) لسنة 2022 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات لدى التاجر على ذمة المحضر.

من جانبه، وجّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية  للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والمطاحن والشون المخصصة تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق والقمح والسلع التموينية المدعمة من الدولة للمواطنين طبقًا للأسعار المعلنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 

محضر ضبط مخزن بيعها بالسوق السوداء الرقابة التموينية أرز شعير إدارة تموين التحفظ على

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