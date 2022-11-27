الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين بتصادم موتوسيكلين في الشرقية

حادث تصادم دراجتين
حادث تصادم دراجتين
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أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق الشون- تليجة نطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق الشون- تليجة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

طريق الشون محافظة الشرقية حادث تصادم كدمات وجروح

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