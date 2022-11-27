الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور ديوان شعر «وماذا بعد الأحمر» ضمن سلسلة «الكتاب الأول» من الأعلى للثقافة

وماذا بعد الأحمر
وماذا بعد الأحمر
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تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، ورئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة؛ صدر حديثًا بسلسلة الكتاب الأول التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، ديوان شعر بعنوان "وماذا بعد الأحمر" للشاعرة منى عبد اللطيف ويحمل العدد رقم (24).

وقال الشاعر أحمد سويلم عن الديوان: إن الديوان يتضمن عددًا من القصائد التي تتصل بالعاطفة وتعبر عن ذاتها، كما إنها تعطي مذاقًا خاصا للمتلقي خصوصًا أن قصائده تتلاقى فيها الألوان والأصوات في مزج جميل.

في حين أن الشاعر السماح عبد الله كتب عن الديوان أنه يضم مجموعة متنوعة من القصائد الجيدة، فيها من النوستالجيا والحنين، ومن الحب والوله، وبعض الشطط، وفيها بعض المغامرة، وهي مسلحة بكثير من الأدوات الشعرية التي تتيح لها التوغل أكثر، مستقبلاً في ميادين الشعر الفسيحة.

جدير بالذكر أن السلسلة جاءت في إصدارها الثالث، ويرأس تحرير السلسلة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، نائب رئيس التحرير الدكتور أحمد الجعفري ويديرها كل من الدكتورة نعيمة عاشور والدكتور علي الشيخ وسكرتارية تحرير سها صفوت.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وماذا بعد الأحمر ديوان شعر منى عبد اللطيف الشاعرأحمد سويلم

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

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