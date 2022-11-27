الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أندرلخت البلجيكى ونيس الفرنسى يطلبان ضم أكرم توفيق فى يناير

أكرم توفيق
أكرم توفيق
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قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، إن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر تلقي العديد من العروض للاحتراف الخارجي خلال المرحلة المقبلة.

 

وأضاف مجدي عبد الغني، فى تصريحات عبر برنامج “ملعب البلدوزر” على قناة الشمس: “يترقب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي وصول عدة عروض رسمية من أوربا خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل”.

 

واستكمل:"رغم صعوبة الاستغناء عن أكرم توفيق في يناير المقبل لحاجة الفريق لجهوده لنهاية الموسم الجاري على أقل تقدير؛ إلا أن الفترة الماضية شهدت تلقى اللاعب عروضًا من أندية أوربية عن طريق وكيل أعماله".

 

وتابع: “تلقى أكرم توفيق الذي يُقدم عروض رائعة خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي والمنتخب الوطني الأول اتصالات من عدة أندية أوربية في مقدمتها نيس الفرنسي وإندرلخت البلجيكي وعروض من دوريات أوربية أخرى”.

 

وينتظر أكرم توفيق وصول هذه العروض بشكل رسمي للأهلي من أجل البت فيها واتخاذ القرار المناسب لضم اللاعب الفترة المقبلة.

أكرم توفيق الاهلى الدورى المصرى أندراخت البلجيكي نيس الفرنسي

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