الأكبر فى الشرق الأوسط.. مزايا إطلاق منصة البورصة المصرية للسلع غدًا

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، عن إطلاق منصة البورصة المصرية للسلع، غدًا الأحد، مؤكدًا أن المنصة ستكون إضافة قوية لمنظومة التجارة في مصر.

البورصة المصرية للسلع هي سوق مفتوحة لتداول السلع

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن البورصة المصرية للسلع هي سوق مفتوحة لتداول السلع، كما أنها ستكون بورصة متخصصة لجميع أنواع السلع وليس السلع الغذائية، لافتًا إلى أن البائع الوحيد هو هيئة السلع التموينية في البورصة المصرية للسلع.

وأوضح عشماوي، أن أكبر بورصة في العالم لتداول السلع في شيكاغو، مشيرًا إلى أنه مستهدف إضافة 10 سلع خلال منصة البورصة المصرية للسلع، وأن أول سلعة سيتم طرحها في البورصة هي القمح.

وأشار إلى أن البداية ستكون بطرح كميات محددة من القمح الروسي لاختبار السوق، وأن الهيئة العامة للسلع التموينية هي الطرف البائع للكميات المتاحة في البورصة المصرية للسلع.

وكشف عن وجود مخزون استراتيجي من الأقماح يكفي لمدة 5 شهور، مشيرًا إلى أن كل السلع التي تستحوذ على إقبال وطلب في السوق سيتم طرحها عبر منصة البورصة، ومن مزاياها تقليص عدد الوسطاء.