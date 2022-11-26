مراسلة «القاهرة الإخبارية»: سيول العراق تسببت بوفاة طفلين وجرف السيارات

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول تأثير السيول على المدن العراقية والتي تسببت في وفاة طفلين وإغراق الكثير من المدن.

اجتياح السيول لعدد من المدن العراقية

وقالت هبة تميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من بغداد، في مداخلة فيديو مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، إن السيول الجارفة تجتاح العديد من المدن العراقية والتي كشفت عن انهيار تام في البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي التي تأكد أنها خارج الخدمة.

وأضافت، أن السيول تسببت في وفاة طفلين وجرفتهما وكذلك حالات صعق وأصبحت هناك عائلات محاصرة وتم إجلاؤها من قبل الشرطة العراقية التي تدخلت في الإنقاذ، مشيرة إلى أن شمال العراق شهد سقوط ثلوج وتتم إعادة الطرق للعمل بعد توقفها بسبب الثلوج.

وتابعت، أن السيول غمرت الكثير من المنازل والمحال التجارية بالإضافة إلى غرق 5 سيارات والدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ وتعويض المضارين، مؤكدة أن التغيرات المناخية لها أثر كبير في كمية السيول التي شهدتها محافظات العراق من الشمال والجنوب، كما من المتوقع أن تشهد سيولًا أخرى خلال الأيام المقبلة.