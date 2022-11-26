الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إيهاب أمين يزور «النادي» فرع شيراتون لبدء تجهيز صالة الجمباز

الدكتور أحمد الشيخ
الدكتور أحمد الشيخ يستقبل إيهاب أمين بنادي النادي بشيراتون
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زار الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، مقر نادي النادي بشيراتون، من أجل معاينة صالة الجمباز بالنادي لبدء إجراءات التجهيز والتشغيل طبقا للبروتوكول الموقع بين النادي والاتحاد.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهد يوم الاثنين الماضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين نادى النادي بشيراتون والاتحاد المصري للجمباز بشأن تجهيز وتشغيل صالة الجمباز بالنادي، حيث قام بالتوقيع الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادى النادي بشيراتون، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بالوزارة، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز.

وأشاد الدكتور إيهاب أمين بالمستوى الرائع لصالة الجمباز بفرع نادي النادي بشيراتون، مؤكدا أنها إضافة هامة للرياضة ولعبة الجمباز في مصر.

وشدد رئيس اتحاد الجمباز، على أن توريد الأجهزة وتجهيز الصالة سيبدأ خلال ساعات، بهدف سرعة تشغيلها خدمةً للأعضاء.

وأضاف أمين أن صالة نادي النادي فرع شيراتون إضافة كبيرة للنشيء والشباب ونشر رياضة الجمباز وتعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية لدعمها بأحدث الأجهزة من الاتحاد الأفريقي للجمباز.

فيما وجه الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادي النادي، الشكر لرئيس اتحاد الجمباز مشيدا بالتعاون بين النادي والاتحاد.

يذكر أن فرع نادي النادي بشيراتون قام بافتتاحه وزير الشباب والرياضة في شهر سبتمبر الماضي، وتعد صالة الجمباز به واحدة من أكبر صالات الجمباز، ومن المخطط أن تكون جاهزة للتدريبات وإقامة البطولات بها بشكل كامل خلال شهر ديسمبر المقبل.

 

 

وأضاف أمين أن صالة نادي النادي فرع شيراتون إضافة كبيرة للنشيء والشباب ونشر رياضة الجمباز وتعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية لدعمها بأحدث الأجهزة من الاتحاد الأفريقي للجمباز.

فيما وجه الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادي النادي، الشكر لرئيس اتحاد الجمباز مشيدا بالتعاون بين النادي والاتحاد.

 

 

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