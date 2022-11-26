«الباز»: هل أخطأ وزير التموين فى إدارة أزمة الأرز؟

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على قرار وزير التموين مد المهلة لحائزى الشعير من المزارعين والتجار لإخطار مديريات التموين التابعة لها حتى 4 ديسمبر.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "هذه رسالة إلى الدكتور علي مصيلحي، هل يمكن أن يقول إنه أخطأ في إدارة أزمة الأرز، ويتخذ قرارات لتصحيح الموقف؟".

وأضاف: "نسير في اتجاه واحد، والأزمة لا تحل، الوزير أعطى مهلة والناس لم تستجب، ومعنى مد الأجل هو وجود فشل، وزير التموين يعمل بجهد كبير، ولا أحد يشكك في إخلاصه ولا كفاءته، لكن استمرار الأزمة يعني أن الطريق خطأ ولا مبرر للإصرار على السير في اتجاه غير صحيح".

وختم بأن أطراف الأزمة لديهم كلام كثير يمكن أن يضعه الوزير في الاعتبار.