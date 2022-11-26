السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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أمرت نيابة المطرية الجزئية بإخلاء سبيل 5 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام 5 أشخاص، بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة سكنية بالطابق الأرضى بأحد العقارات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالعقار المشار إليه وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب.

كما عُثر على حفرة بعمق 6 أمتار، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المطرية التنقيب عن الآثار اخلاء سبيل تحريات المباحث عقار

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