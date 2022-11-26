رفع 60 طن مخلفات وإزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا
كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 60 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان واصلت حملات النظافة اليومية ورفع التراكمات حيث تم رفع 40 طن قمامة ومخلفات من جميع نقاط التجمع بكدوان وعزبة جارحي وطريق مصر اسوان الزراعي والبربخ والمحولات وماقوسه وطريق أبو تلاوي، وتم نقل المخلفات الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي.
كما واصل قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية دمشير جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالقرية حيث تم رفع حوالي 20 طن مخلفات وتراكمات من نقاط التجمع اليومية ومنطقة الشئون ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه في إطار إزالة التعديات وأعمال البناء المخالف حفاظاً على هيئة وحقوق الدولة وسلامة وصحة وأمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم نفذت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل حملة لإزالة التعديات حيث تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة 4 قيراط، وتم التحفظ على جميع مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.
وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة جميع حالات التعدي سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد مع متابعة كافة الأعمال من نظافة وإنارة.