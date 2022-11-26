السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

باسم الساعدى: أفلام مهرجان الإسماعيلية بعث جديد للسينما التسجيلية والقصيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال الفنان باسط الساعدي، إنه رغم ما تحققه الأفلام المصرية التسجيلية والقصيرة من نجاح في المهرجانات، وحصولها على جوائز وتكريمات، إلا أن هناك معاناة يتعرض لها صناع الأفلام التسجيلية في مصر، تتمثل في غياب التمويل، وإحجام الشركات المنتجة عن دعم هذه النوعية من الأفلام، التي لا غنى عنها لتثقيف المجتمع، وخدمة قضاياه الإنسانية.

كما أكد الساعدي أن أفلام مهرجان الإسماعيلية بعث جديد للسينما التسجيلية والقصيرة.

أضاف الفنان باسط الساعدي أنه لا يوجد اهتمام كافٍ حاليًا بصناعة الأفلام التسجيلية والقصيرة مثلما كان يحدث في جيل الستينيات والسبعينيات "إذ كنا نعتبر الفيلم التسجيلي حدثًا".

ولفت إلى أن المهرجان فتح أمامنا أبواباً وآفاق كبيرة بأننا نرى إبداعات مختلفة في مجال السينما التسجيلية والروائية والتجريبية وغيرها من الأفلام والروايات، موضحاً أن أفلام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الروائية والتسجيلية لا تقل عن الأفلام الطويلة جمالاً  وتثقيفاً وإبداعاً.

وأكد أن الأفلام الروائية القصيرة يتم تطويرها وأخذ تلك التجارب الفنية الصغيرة واستخدامها في الأفلام الطوية لأنها تشبه المعمل في التجارب للسينمائيين والعمل على تطوير تلك الروايات ويبتكروها وتكون أفكار لأعمال فنية كبيرة.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يواصل استعداداته للدورة الجديدة 

يشار إلى أن إدارة مهرجان الإسماعيلية برئاسة عصام زكريا ما زالت في مرحلة الإعداد لمسابقات الفيلم التسجيلي الطويل والقصير ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والأنيمشن.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

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