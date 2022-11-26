السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد زراعة مساحة 15 فدان من محصول القمح في مزرعة كلية الزراعة

صورة من مزرعة الجامعة
صورة من مزرعة الجامعة
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شهد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد بداية زراعة محصول القمح في مزرعة كلية الزراعة على مساحة 15 فدان بزيادة قدرها خمسة افدنة عن الموسم السابق حيث وجه سيادته بضرورة زيادة المساحة المنزرعة في الأعوام القادمة في ظل خطة الدولة لزيادة محصول القمح عبر تشجيع، زراعته واستصلاح مساحات جديدة من الأراضى في حضور الأستاذ الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة.

 وأكد رئيس الجامعة على دور كلية الزراعة في رفع إنتاجية محصول القمح والعمل على زيادة المساحات المنزرعة  من  محصول القمح الذى يعد من  المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي تعطى لها الدولة اهمية كبيرة بهدف سد الفجوة الغذائية
ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور خالد عبدالحفيظ محمد مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية، ان جميع الاصناف التي تم زراعتها هي اصناف معتمدة عالية الانتاجية تجود زراعتها تحت ظروف محافظة الوادي الجديد وهى جيزة ١٧١ ومصر ٣ وسدس ١٤ وبنى سويف ٧ وتم تطبيق جميع الممارسات الزراعية السليمة حيث تمت الزراعة باستخدام الة التسطير والتي توفر في كمية التقاوي اللازمة لزراعة الفدان وكل المساحات المنزرعة تحت نظام الري بالرش مما يوفر كميات كبيرة من المياه ويحقق أكبر عائد للفدان.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة برفقة مهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة، ومهندسى الشركة المنفذة، أعمال تشطيبات مبنى كلية الزراعة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 والمقام على مساحة 5800 مترا مربعا، والذي يتكون من 4 طوابق والذي يتضمن قاعات محاضرات ومعامل ومكاتب ادارية ومخازن وثلاجات لحفظ المنتجات الزراعية .

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة ان إنشاء كلية الزراعة هو عمل يتم ضمن مجموعة من الإنشاءات التي بدأت الجامعة فى تنفيذها، منها: مبنى الاختبارات الالكترونية وكليات التربية الرياضية والعلوم  والصيدلة. والطب البيطري ومبانى للمدن الجامعية وسور الجامعة بطول 4000 مترا.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن جميع المنشآت بجامعة الوادى الجديد يتم تنفيذها بنسق معماري يتناسب مع طبيعية الطرز المعمارية الواحاتية.

وقال رئيس الجامعة إن أعمال التشطيبات قاربت على الانتهاء لدخول الكلية الخدمة التعليمية.

وفي نهاية الجولة  قدم رئيس الجامعة الشكر للشركة المنفذة مطالباً بإنهاء أعمال التشطيبات بدقة ومهنية تتناسب مع حجم المبنى الضخم ، والذي  سيتم افتتاحه فى زيارة للدكتور أيمن عاشور ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد   خلال  انعقاد جلسة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الوادى الجديد

 

رئيس جامعة الوادي الجديد بداية زراعة محصول القمح مزرعة كلية الزراعة خطة الدولة لزيادة محصول القمح رفع إنتاجية محصول القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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