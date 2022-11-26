السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته لمناقشة قضايا المحور المجتمعى

مجلس أمناء الحوار
مجلس أمناء الحوار الوطني
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يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، قضايا المحور المجتمعي، ليكون بذلك انتهى من مناقشة المحاور الرئيسية الثلاثة، وهى "الاقتصادي والسياسي والمجتمعى"، على أن يتم وضع الجدول الزمني بعد ذلك لانطلاق جلسات المناقشات الحوارية.

من جهتها، قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء انتهى في اجتماعه الأخير الذي عقد مساء الأربعاء الماضي من مناقشة قضايا المحور الاقتصادي.

وأضافت صابر، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الاجتماع الذي يعقد اليوم السبت لمجلس الأمناء ستتم خلاله مناقشة المحور المجتمعي.

الحوار الوطنى المحور المجتمعي مجلس أمناء الحوار الوطني تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائبة أميرة صابر المحور الاقتصادي

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