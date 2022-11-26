مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته لمناقشة قضايا المحور المجتمعى

يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، قضايا المحور المجتمعي، ليكون بذلك انتهى من مناقشة المحاور الرئيسية الثلاثة، وهى "الاقتصادي والسياسي والمجتمعى"، على أن يتم وضع الجدول الزمني بعد ذلك لانطلاق جلسات المناقشات الحوارية.

من جهتها، قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء انتهى في اجتماعه الأخير الذي عقد مساء الأربعاء الماضي من مناقشة قضايا المحور الاقتصادي.

وأضافت صابر، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الاجتماع الذي يعقد اليوم السبت لمجلس الأمناء ستتم خلاله مناقشة المحور المجتمعي.