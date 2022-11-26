السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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على الطراز البيئي والسياحي.. كواليس افتتاح مكتبة مصر العامة بسيوة

جريدة الدستور
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كشفت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، تفاصيل افتتاح مكتبة مصر العامة بسيوة على الطراز البيئي والسياحي بواحة سيوة، قائلة: «نتحدث عن صرح حضاري قائم على البيئة، كل شيء مستوحى من البيئة سواء في تصميم المكتبة أو تكوين الأجزاء الداخلية للمكتبة، وعندما ندخل من باب المكتبة نشعر أننا انتقلنا إلى واحة سيوة مصغرة».

وأضافت عثمان في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن المكتبة بها أكثر من قسم، فهناك مكان لتعليم الورش التراثية واليدوية وهناك مكان ملحق بها لتنمية مهارات الطفولة المبكرة ورعايتها، وهناك قاعة اجتماعات وقاعة تدريب مجهزة على أعلى مستوى، سواء كان تدريبًا على استخدام أجهزة الكمبيوتر المتقدمة.

وتابعت نائب محافظ مطروح، أن مساحة المكتبة تقدر بنحو فدانين، وفيها مساحة مخصصة للأطفال وبازار للحرف اليدوية والتراثية، وكان هناك توجيه من المحافظ بأن السيدات اللاتي يتعلمن هذه الحرف يجب أن يتم عرض منتجاتهن، حتى يتم فتح باب للرزق لهن، بالإضافة إلى وجود البيت السيوي، وهو موجود داخل المكتبة ومبنى مستقل بذاته.

وأكدت أن البيت السيوي يحكي كل تاريخ سيوة والملابس السيوية وتاريخها والأواني وأثاث المنزل، مشيرةً إلى أنه مزار سياحي سيجذب المزيد من الزوَّار.

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رئيس التحرير

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ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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