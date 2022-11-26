السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يتحدى الغيابات أمام المصرى فى ربع نهائى بطولة كأس مصر

فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يشهد استاد برج العرب بالإسكندرية في الخامسة مساء اليوم مواجهة قوية بين الزمالك والمصري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي 2021 – 2022 .

الزمالك يخوض المباراة في ظروف فنية صعبة نظرًا لغياب مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي سافر إلى بلاده لحضور جنازة ابن زوجته، إضافة لغياب 11 لاعبًا لأسباب مختلفة، وهم محمود حمدي الونش، ومحمد عبدالغني، وأحمد أبوالفتوح، ومحمد عبدالشافي، وشيكابالا، ونبيل عماد دونجا، والسنغالي إبراهيم نداى، ويوسف حسن، وزكريا الوردي، وسامسون أكينولا، وسيف الجزيري.

البرتغالي روى أجواش وأسامة نبيه سيقودان الفريق في مباراة اليوم، وهما على اتصال دائم بالمدير الفني فيريرا لاختيار التشكيل الأفضل، وإن كان لا مجال للاختيار في خط الدفاع، حيث لا يوجد سوى الثلاثي حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري ومعهم الصاعد محمد طارق، وسيشارك سيد عبدالله نيمار في الجبهة اليمنى وعمر جابر في الجبهة اليسرى، والمشكلة الحقيقية ستكون في مركز رأس الحربة نظرًا لغياب الجزيري وأكينولا ويوسف حسن ولا يوجد سوى حسام أشرف، لذلك قد يبدأ الزمالك المباراة بدون مهاجم صريح والاعتماد على الثلاثي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى شلبي في الخط الأمامي.

ورغم الغيابات المؤثرة الا أن الزمالك مطالب بالفوز للاستمرار في الدفاع عن لقبه ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري والتعادل مع إنبي في الدوري.

قائمة الزمالك لمباراة المصري

الجهاز الفني لفريق الزمالك اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمد نديم، وعمر جابر، وحسام عبدالمجيد، ومصطفى الزناري، وحمزة المثلوثي، ومحمد طارق، وعبدالله جمعة، وحاتم سكر، وعمرو السيسي، ومحمد حسام "بيسو"، ومحمد أشرف روقا، وإمام عاشور، ويوسف أوباما، وسيف جعفر، وسيد عبدالله "نيمار"، ومصطفى شلبي، وأحمد سيد زيزو، ويوسف أسامة نبيه، وحسام أشرف.

في المقابل بدأ المصري بطولة الدوري بهزيمة ثقيلة أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل مع بيراميدز سلبيا، وفاز على إنبي بهدفين، وحرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا لمباراة اليوم من أجل الفوز والتأهل للدور نصف النهائي ومواجهة الفائز من مباراة البنك الأهلي وبيراميدز التي ستقام غدًا.

يدير المباراة عبدالعزيز سيد، ويساعده أحمد حسام طه، وشريف محمد عبدالله، ومعهم محمد التابعي غازي حكمًا رابعًا، وأحمد الغندور حكم فيديو، ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.

بطولة كأس مصر الزمالك المصرى البرتغالي جوسفالدو فيريرا ايهاب جلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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