انتفاضة كيروش والعنابى يودع المونديال.. أبرز ملامح اليوم السادس فى كأس العالم

افتتحت مباريات اليوم السادس من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بمواجهة منتخبي إيران وويلز للمجموعة الثانية، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

وحقق منتخب إيران فوزًا ثمينًا في الوقت القاتل ليخطف 3 نقاط غالية، تعيده إلى المنافسة على حجز بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة.

منتخب إيران سيطر على المباراة من البداية بفضل مدربه البرتغالي كارلوس كيروش.

واستطاع الفريق أن يتوج مجهوده بهدفين في وقت متأخر من عمر المباراة وتحديدًا في الدقيقتين 98 و101 عن طريق روبيه تشيشمي ورامين رضائيان.

وفي الثالثة عصرًا، التقى منتخبا قطر والسنغال ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وفاز منتخب السنغال على مستضيف البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضع قطر على مشارف الخروج من المسابقة.

في المقابل عوّض أسود التيرانجا خسارتهم أمام هولندا في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

ثم في السادسة مساءً، التقى المنتخب الهولندي مع نظيره الإكوادوري ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان الفريق الهولندي قد تقدم في الشوط الأول عن طريق صاروخية كودي جاكبو في الدقيقة السادسة قبل أن يدرك إينر فالنسيا التعادل لصالح الإكوادور في الدقيقة 49 وينفرد بصدارة هدافي البطولة.

بهذا التعادل، ودع منتخب قطر رسميا بطولة كأس العالم في حين انحصرت المنافسة بين هولندا والإكوادور وكلاهما يمتلك 4 نقاط والسنغال وتمتلك 3 نقاط.

وأسدل الستار على مباريات اليوم، بمواجهة إنجلترا والولايات المتحدة في المجموعة الثانية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

واشتعلت المنافسة في المجموعة الثانية التي لن تُحسم إلا في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.

وصارت المنتخبات الأربعة تمتلك حظوظ التأهل للدور المقبل، حيث ارتفع رصيد إنجلترا عند 4 نقاط في الصدارة وحصد منتخب الولايات المتحدة النقطة الثانية له ليأتي في المركز الثالث خلف إيران التي تمتلك 3 نقاط بعد الفوز على ويلز، في حين تمتلك ويلز نقطة واحدة في المركز الأخير.