السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي المقرر لها مساء غد السبت في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس مصر.

ومن المقرر أن يلاقي المتأهل من مواجهة الزمالك والمصري، الفائز من لقاء بيراميدز والبنك الأهلي في نصف النهائي.

وقررت لجنة الحكام برئاسة مارك كلاتنبرج، إسناد المباراة للحكم الدولي عبد العزيز السيد، ويعاونه كل من أحمد حسام طه  وشريف محمد عبد الله كحاملي راية، ومحمد الغازي حكمًا رابعًا.

ويتواجد على تقنية الفيديو "فار" الحكم أحمد الغندور ويعاونه يوسف البساطي.

الزمالك المصرى البورسعيدى كاس مصر اتحاد الكرة

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