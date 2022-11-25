اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي المقرر لها مساء غد السبت في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس مصر.

ومن المقرر أن يلاقي المتأهل من مواجهة الزمالك والمصري، الفائز من لقاء بيراميدز والبنك الأهلي في نصف النهائي.

وقررت لجنة الحكام برئاسة مارك كلاتنبرج، إسناد المباراة للحكم الدولي عبد العزيز السيد، ويعاونه كل من أحمد حسام طه وشريف محمد عبد الله كحاملي راية، ومحمد الغازي حكمًا رابعًا.

ويتواجد على تقنية الفيديو "فار" الحكم أحمد الغندور ويعاونه يوسف البساطي.