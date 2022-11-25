السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. منتدى تغريد فياض الثقافي يناقش «الفن والسينما وتشكيل الوعي» بقصر السينما

قصر السينما
قصر السينما
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تقام فعاليات منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني السادس والخمسين والتي تحمل عنوان "الفن والسينما وتشكيل الوعي" بالتعاون مع قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وذلك في تمام الساعة الخامسة غدًا السبت الموافق 26 من نوفمبر بمقر قصر السينما بجاردن سيتي.

الإعلامية  مروة السوري 

وتشارك الإعلامية مروة السوري منسقة العلاقات الخارجية بنقابة المهن السينمائية في المنتدى بالحديث عن النقد السينمائي ودوره في تشكيل الوعي عند الجمهور، كما سيتم عرض كلا من عرض الفيلم السينمائي القصير (راضية) للمخرجة شيماء طافش، وايضا الفيلم السينمائي القصير (فوتوجينيك ) للمخرج شريف جابر سالم - ومناقشة كل فيلم بعد العرض مع صناعه.

ويبدأ المنتدى بكلمة الإفتتاح للفنان تامر عبدالمنعم "مدير قصر السينما" ويليه كلمة الأديبة اللبنانية تغريد فياض "رئيسة المنتدى"، كما يتخلل اليوم عدة فقرات منها:الفنانة التشكيلية دكتورة منى شعير مدير عام قصور الثقافة المتخصصة تتحدث عن (دور الفن التشكيلي وأثره في تشكيل الوعي)

وبحضور المخرج جلال عثمان وكيل وزارة الثقافة- رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي ويتحدث عن دور السينما والتمثيل في تشكيل الوعي، ويتحدث المستشار مكرم عبدالسلام مستشار وزير البترول -رئيس لجنة الشرف في المنتدى عن دور وأهمية الفن وتأثيره على المجتمع.

ومن جانبها تتحدث الكاتبة سميحة المانسترلي رئيس مجلس أمناء مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع كلمة بعنوان (دور الدراما في تشكيل الوعي).

ومن جهته يتحدث الفنان التشكيلي أمين الصيرفي مدير صالون الأوبرا الثقافي يتحدث عن تجربته في الفن التشكيلي، ومن المغرب العربي تتحدث الدكتورة كريمة حليم رئيسة رابطة الجالية المغربية الاجتماعية - في مصر تتحدث عن "الفن في المغرب وتجلياته".

فعاليات منتدى تغريد فياض الثقاف الفن والسينما وتشكيل الوعي قصر السينما الفنان تامر عبدالمنعم الإعلامية مروة السوري

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